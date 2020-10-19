شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء الإماراتي يصادق على معاهدة السلام مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صادق مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على معاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل منتصف الشهر الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية. وقال حساب الحكومة الإماراتية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اعتمد قراراً بالمصادقة على معاهدة السلام والعلاقات الدبلوماسية الكاملة مع إسرائيل. ووجه مجلس الوزراء الإماراتي بالبدء في الإجراءات الدستورية لاستصدار مرسوم اتحادي بالتصديق على الاتفاق. Advertisements وأعرب المجلس عن ثقته في أن تشكل المعاهدة رافداً من روافد السلام والاستقرار لدعم طموحات شعوب المنطقة، ويعزز من سعيهم الحثيث لتحقيق الرخاء والتقدم، خاصةً أنه يمهد لتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والمعرفية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الوزراء الإماراتي يصادق على معاهدة السلام مع إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.