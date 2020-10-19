شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء تونس يأمر بفرض حظر التجول فى جميع أنحاء البلاد بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي اليوم الاثنين بفرض حظر للتجوال اعتبارا من غد الثلاثاء في جميع أنحاء البلاد.

وتصاعدت حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس لتبلغ حاليا أكثر من 40 ألفا. وكانت تونس قد تمكنت من احتواء الفيروس في وقت سابق من العام.

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وكان قد أكد مدير معهد "باستور" وعضو لجنة مجابهة "كورونا" بتونس، الهاشمي الوزير، أن إمكانية اللجوء للحجر الصحي الشامل واردة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) في البلاد.

وأوضح عضو لجنة مجابهة "كورونا" بتونس، أن كل الحلول واردة في ضوء تواصل تفشي فيروس "كورونا" بهذا النسق، مشيرًا إلى أن كافة المقترحات تدرس حسب تطور الحالة الوبائية، ولا يوجد شئ ممنوع رغم أن كل بلدان العالم لم تفرض مجددًا الحجر الصحي.