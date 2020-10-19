شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية تتابع عن كثب تطورات الوضع الصحى للدكتور صائب عريقات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مى الكيلة عن أن الرئاسة والحكومة ووزارة الصحة الفلسطينية يتابعون عن كثب تطورات الحالة الصحية لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور صائب عريقات، والذى يعالج فى مستشفى هداسا عين كارم.
وأضافت الوزيرة الفلسطينية – بحسب وكالة وفا الرسمية - أن عريقات حُوِّل إلى مستشفى هداسا لمتابعة المشاكل الصحية التى يعانى منها بعد زراعة الرئة، حيث كان بحاجة إلى مركز متخصص بمتابعة مثل هذه الحالات.
وأشارت إلى أن عريقات أصيب بالتهاب رئوى بعد إصابته بفيروس كورونا، وتابعت أن وزارة الصحة الفلسطينية على تواصل مع الأطباء المعالجين للدكتور عريقات لمعرفة التطورات على حالته الصحية أولاً بأول، متمنية أن يمن الله عليه بالشفاء العاجل والتام.
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