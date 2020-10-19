شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الأردنى يؤكد دعم الحكومة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الوزراء الأردنى الدكتور بشر الخصاونة، دعم الحكومة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتمكينها من القيام بدورها في مكافحة جميع أشكال الفساد وحماية المال العام من أي اعتداءات.

ولفت رئيس الوزراء الأردنى خلال زيارته أمس الأحد ، إلى الهيئة ولقائه رئيسها الدكتور مهند حجازي وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة ، وبحضور وزيري الدولة لشؤون الإعلام والدولة لشؤون رئاسة الوزراء، أن الهيئة تشكل أحد العناصر الأساسية في المنظومة التي أشار لها كتاب التكليف الملكي السامي، إلى أن جوهر العدالة والمساواة يكمن في ترسيخ مبدأ سيادة القانون وضرورة ترسيخ وتعظيم قيم الشفافية والمساءلة والوصول إلى مرحلة يطمئن خلالها الجميع بأن المال العام مصان من أى تجاوزات.

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وأكد الدكتور الخصاونة التزام الحكومة بتكريس استقلالية الهيئة ودعمها للمنظومة العامة التي تستهدف مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة في مجتمعنا، لافتا إلى ضرورة السعى إلى مرحلة يكون فيها المواطن الأردني، وكما يصبو الملك عبد الله الثاني، مطمئنا بأن المال العام مصان وأن الحقوق مصانة والعدالة ناجزة والمساواة والشفافية متحققة في جميع المجالات، مشددا على أن سيادة القانون والممارسات الفضلى تسري على الجميع حكومة ومؤسسات وأفراد.

كما أكد رئيس الوزراء الاردنى ، إستعداد الحكومة للتعاون مع الهيئة للعمل على سد بعض الثغرات في التشريعات التي قد ينفذ من خلالها البعض لممارسات تصنف على أنها ممارسات فساد او اهدار للمال العام الذي يشكل المحافظة عليه أولوية وواجبا لجميع العاملين في العمل العام.