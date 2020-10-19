شكرا لقرائتكم خبر عن عادل العسومي رئيسا للبرلمان العربي بعد خلو منصب الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح السيد البابلي الأمين العام المساعد للبرلمان العربي بأن النائب عادل عبدالرحمن العسومي قد تولى رئاسة البرلمان العربي خلفا للدكتور مشعل بن فهم السلمي بعد صدور الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتعيين السلمي، الرئيس السابق للبرلمان العربي، نائبا لرئيس مجلس الشورى السعودي اعتبارا من اليوم الاثنين.

وذكر بيان صادر عن البرلمان العربي اليوم أن مكتب البرلمان كان قد قرر في اجتماعه الذي عقد في 15 أكتوبر الحالي أن يتسلم العسومي مهام رئيس البرلمان العربي بعد خلو منصب الرئيس وفقا للنظام الداخلي.