شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 381 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المملكة العربية السعودية، تسجيل 381 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وأضافت وزارة الصحة - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية اليوم الاثنين، أن حالات الوفاة تراجعت لأول مرة في المملكة منذ نحو 5 أشهر؛ حيث تم تسجيل 16 حالة وفاة فقط، مشيرة إلى تسجيل 357 حالة شفاء جديدة من الفيروس.

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