شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية في جنيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الأمم المتحدة اليوم الاثنين، انطلاق الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة والمعروفة بـ(5 + 5)، وذلك بمقر المنظمة الدولية في جنيف وبحضور ومشاركة الممثلة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفانى ويليامز .

وذكرت الأمم المتحدة - في بيان اليوم - أن عمل هذه اللجنة أي المسار الأمني يشكل أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي والتي انبثقت عن مؤتمر برلين 2020 حول ليبيا وتبناها مجلس الأمن عبر قراره 2510 (2020) ما دعا الطرفين إلى التوصل لاتفاق لوقف دائم لإطلاق النار .

وأضافت أن ما يميز هذه الجولة هو انطلاقها باجتماع تقابلي مباشر بين وفدي طرفي النزاع في ليبيا.. لافتة إلى أن الاجتماع استهل بعزف النشيد الوطني الليبي تلته كلمات افتتاحية لكل من الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ورئيسي الوفدين.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن مباحثات هذه الجولة تستمر حتى 24 أكتوبر الجاري؛ وتأمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن يتوصل الوفدان إلى حلحلة كافة المسائل العالقة بغية الوصول إلى وقف تام ودائم لإطلاق النار في عموم أنحاء ليبيا.