شكرا لقرائتكم خبر عن سفير موسكو بالقاهرة يلتقى البابا تواضروس ويناقش تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى سفير روسيا بالقاهرة جيورجى بوريشينكو مع قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية .

وقالت السفارة الروسية فى القاهرة فى بيان عبر صفحتها على فيس بوس، إن اللقاء الذى عقد اليوم، الاثنين، تناول قضايا تعزيز العلاقات بين الكنيسة الروسية الأرثوذكسية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية وأيضا تعزيز العلاقات بين الشعبين المصرى والروسى. وعقد الاجتماع فى جو من الدفء والمودة.

وكان السفير الروسى فى مصر، قد أكد قوة العلاقات بين موسكو والقاهرة، خاصة فى ظل التعاون المشترك فى الكثير من المجالات، معربًا عن أمله فى مشاهدة "أول رائد فضاء مصر قريبًا".

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وقال السفير الروسى بالقاهرة، لـ"الخليج 365"، على هامش احتفالية إزاحة الستار، عن تمثال "يورى جاجارين" بمقر وكالة الفضاء المصرية فى 30 سبتمبر، إن بلاده أطلقت مؤخرًا اللقاح الأول ضد كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتواصل العمل حاليًا لإنتاج لقاحات أخرى، موضحًا: "اللقاح الروسى سيساعد المصريين فى مكافحة كورونا".

كما أكد السفير الروسى دعم بلاده واستعدادها للتعاون مع مصر والاشتراك فى برامج الفضاء، مضيفًا:" نتمنى مشاهدة أول رائد فضاء مصرى قريبًا"، معربًا عن سعادته بحفل افتتاح تمثال يورى جاجارين، أول رائد فضاء فى التاريخ، داخل مقر وكالة الفضاء المصرية.

وواصل قائلًا: "يورى جاجارين فخر للبشرية بأكملها، ورمز للصداقة بين القاهرة وموسكو، وقبل أن يكون مواطنا من دولة روسيا، فهو ممثلًا للبشرية كلها بصعوده إلى الفضاء"، مشيرًا إلى أن "يوري" زار مصر عام 1962، حيث تم إهدائه قلادة النيل من الرئيس جمال عبدالناصر آنذاك.