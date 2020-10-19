شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة سورية: وفد أمريكى رفيع المستوى زار البلاد لبحث ملفى المخطوفين والعقوبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر سورية واسعة الاطلاع لصحيفة «الوطن السورية» صحة ما تم نشره أمس فى صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن مسؤولَين أميركيّين رفيعى المستوى زاروا العاصمة دمشق منذ فترة قريبة بهدف البحث فى عدة ملفات، منها ملف ما يسمى «المخطوفين» الأميركيين، والعقوبات الأميركية على سوريا.

وكشفت المصادر أن كلاً من «روجر كارستينس»، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشؤون المخطوفين، و«كاش باتل» مساعد الرئيس الأميركي ومدير مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض زارا دمشق فى أغسطس الماضى، واجتمعا باللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني في مكتبه بدمشق وناقشا سلة واسعة من المسائل، حملت جملة من العروض والطلبات، وأضافت المصادر التى فضّلت عدم الكشف عن هويتها: "أن هذه ليست الزيارة الأولى لمسؤولين أميركيين بهذا المستوى الرفيع، وأنما سبقتها ثلاث زيارات مشابهة إلى دمشق خلال الأشهر والسنوات الماضية".

وبحسب المعلومات المؤكدة التي حصلت عليها «الوطن» فإن المسؤولَين الأميركيين فوجئا بذات الموقف السورى الذى يقوم على مبدأ أنه لا نقاش ولا تعاون مع واشنطن قبل البحث بملف انسحاب القوات الأميركية المحتلة من شرقى سوريا، وظهور بوادر حقيقية لهذا الانسحاب على الأرض، وأن دمشق رفضت مناقشة العقوبات الأميركية على سوريا قبل مناقشة ملف الانسحاب الأميركى من الأراضى السورية.

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وحاول المسؤولان الأميركيان كسب تعاون دمشق مع واشنطن فى ملف «المخطوفين» الأميركيين بسوريا، وعلى رأسهم ما يقال إنه صحفى أميركي مستقل يدعى «أوستين تايس»، لكن دمشق بقيت متمسكة بمطلب الانسحاب الأميركى قبل البحث فى أى مسألة أخرى.

وتؤكد المعلومات فى دمشق أن «أوستين تايس» ليس صحفياً، وإنما عميل متعاقد مع الاستخبارات الأميركية دخل الأراضي السورية بطريقة التهريب العام 2012، وزار مناطق عديدة كانت قد خرجت حينها عن سيطرة الجيش السوري، ووصل إلى منطقة الغوطة الشرقية مكلّفاً بمهمة تجهيز وإعداد «جهاديين» لمحاربة القوات السورية، لكنه اختفى في الغوطة بظروف غامضة ولم يُعرف مصيره حتى الآن، وترجح المعلومات أن يكون اختفاؤه ناجماً عن صراع جماعات متطرفة كانت قد نشأت حديثاً في الغوطة الشرقية.

وكان الرئيس بشار الأسد قد اعتبر أن الرؤساء الأميركيين هم مجرّد مديرين تنفيذيين، وقال: إنه «لا نتوقع عادة وجود رؤساء في الانتخابات الأميركية، بل مجرد مديرين تنفيذيين لأن هناك مجلساً، وهذا المجلس يتكوّن من مجموعات الضغط والشركات الكبرى».

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قالت مساء أمس الأحد إن مسؤولاً في البيت الأبيض قام مؤخراً بزيارة سرية إلى دمشق حيث أجرى اجتماعاً مع الحكومة السورية.