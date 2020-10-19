الكويت تسجل 9 حالات وفاة و 686 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، في إحاطة صحفية، آخر مستجدات فيروس كورونا، وتأكيد إصابة 686 حالة جديدة، وتسجيل 746 حالة شفاء، و 9 حالات وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة 116.832 حالة، وحالات الشفاء 108.606 حالة، وإجمالى حالات الوفاة 710 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.
وأمس، أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء 752 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 107 آلاف و860 حالة.
وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الـ 752 حالة من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
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