شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 1159 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 7 حالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الإثنين، تسجيل 1159 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم أمس الأحد، وذلك بعد فحص 3952 عينة لفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى تسجيل 7 حالات وفاة جديدة.

كانت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا قد أصدرت قرارا يقضي بموافقتها على استئناف حركة الملاحة الجوية المحلية والدولية بمطارات ليبيا.

وجاءت هذه الموافقة خلال اجتماع اللجنة يوم السبت الماضى بمسؤولي المطارات وشركات الطيران والمناولة.

وشددت اللجنة على أن عملية الاستئناف ستكون وفقا للاشتراطات التي أقرتها اللجنة الطبية الاستشارية، مع إجراءات إضافية من شأنها تنظيم العمل بالمطارات واتخاد الاجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا .