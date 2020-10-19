شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الأغذية العالمي يحذر من تعرض اليمن لمجاعة بسبب كورونا والنزاعات الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، من دخول اليمن على كارثة جديدة تتعلق بعدم توفير الطعام للسكان بسبب استمرار الصراعات السياسية والانهيار الاقتصادي جراء تفشي فيروس كورونا، وغرد برنامج الغذاء العالمي على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: " الصراع والانهيار الاقتصادي وفيروس كورونا يدفعوا اليمن إلى حافة المجاعة".



برنامج الغذاء العالمى على تويتر

ودعا برنامج الأغذية العالمي، إلى سرعة تقديم الدعم المالي العاجل ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق في اليمن، وذلك مع زيادة الاحتياجات في البلد الذي يعاني من النزاعات والحروب الداخلية.

وعلى جانب آخر، أعلن المدير الإقليمي لليونيسف، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تيد شيبان، أنّ الاحتياجات المالية للمدارس في اليمن، حيث انطلق العام الدراسي الجديد قبل أيام قليلة، تبلغ 87 مليون دولار حتى نهاية السنة.

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ونقلت قناة فرانس 24 ، عن شيبان الذي يقيم في عمّان خلال زيارة إلى القاهرة، إنّه "خلال العامين الماضيين، قدّمنا مكافآت مالية للمعلّمين حتّى يتمكّنوا من العيش"، وهذه أحدى أوائل الزيارات التي يقوم فيها شيبان في المنطقة منذ تفشّي فيروس كورونا المستجدّ.

وأضاف أنّ منظّمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظّمات دولية أخرى مثل "اليونيسكو" و"الشراكة العالمية للتعليم" أطلقت "نداءً إلى المانحين هذا العام للمساعدة في دفع المكافآت" للمعلّمين في اليمن وتمويل نفقات أخرى في القطاع التعليمي في هذا البلد الغارق في الحرب.

وشدّد المسؤول الأممي على وجوب تأمين 87 مليون دولار لتلبية الاحتياجات التعليمية في اليمن حتى نهاية العام.

ومنذ 2015، يقاتل تحالف عسكري بقيادة السعودية المتمرّدين الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على القسم الأكبر من شمال البلاد، بما في ذلك العاصمة صنعاء.