شكرا لقرائتكم خبر عن مدعية الجنائية الدولية تكشف تفاصيل تسليم مسئوليين سودانيين للمحكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، أن الهدف الأساسى من زيارتها إلى العاصمة السودانية الخرطوم هو محاولة البحث عن تعاون إضافى مع حكومة لسودان فيما يتعلق بقضايا دارفور، منوهة عن نشر مذكرات اعتقال بحق مسئولين سودانيين. وأضافت بنسودا فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير العدل السودانى اليوم الاثنين: "سنطلب تسليم الأشخاص الذين تم نشر مذكرات اعتقال بحقهم".

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وأمس، أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، التزام الحكومة بتحقيق العدالة، كأحد شعارات ثورة ديسمبر المجيدة، واستقبل حمدوك، اليوم الأحد، وفد المحكمة الجنائية الدولية برئاسة بنسودا، فى حضور وزير شئون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس، ووزير العدل نصر الدين عبد الباري.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية، أن زيارة وفد المحكمة الجنائية الدولية، تأتى فى إطار التنسيق والتعاون مع الحكومة السودانية بخصوص المتهمين الذين صدرت بحقهم أوامر قبض، والتقدم الذى أحرزته فى قضايا المواطنين السودانيين التى تنظرها المحكمة.