شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن يشدد على ضرورة إيجاد أفق حقيقى تجاه حل "الدولتين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن الصفدى وزير الخارجية الأردنى، استمرار التعاون مع الكويت فى المجالات كافة، منوها بأن الكويت يعد ثانى أكبر مستثمر أجنبى فى الأردن، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون فى المجالات التجارية والدفاعية مع الكويت.

وقال وزير الخارجية الأردنى فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الكويتى، إن بلاده تريد الوصول لسلام عادل حقيقى فى المنطقة عبر حل الدولتين، فلسطينية وإسرائيلية على حدود 67، مشيرا إلى أنه بحث مع الوزير الكويتى الخطوات باتجاه إيجاد أفق حقيقى تجاه "حل الدولتين"، وإيجاد حل سياسى يحمى الشعب السورى الشقيق.

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من جانبه، قال محمد ناصر الصباح، وزير خارجية الكويت، احمل رسالة من الشيخ الأمير نواف الصباح إلى أخيه جلالة الملك متعلقة بتقديم أشد التقدير والامتنان لمشاطرة الكويت بوفاة المغفور له الأمير صباح الصباح، وتقديرا لوقوف الأردن مع الكويت بداية جائحة كورونا وإرسال الطائرات والمعونات للكويت.

وأضاف: يكمل البلدان العام المقبل 60 عاما من إقامة العلاقات الدبلوماسية، وأتمنى للأردن والأردنيين الأمن والأمان والازدهار والاستقرار فى أعقاب المئوية الثانية للدولة الأردنية.