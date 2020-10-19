الأردن يودع وثيقة التصديق على اتفاقيتين بالأمانة العامة للجامعة العربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أودعت المملكة الأردنية الهاشمية وثيقة التصديق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشرى، والاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الإتجار فيها لدى الأمانة العامة للجامعة العربية، قام بإيداع وثيقة التصديق اليوم الاثنين، الوزير مفوض علي محمد أنور البصول نائب السفير والمندوب الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جامعة الدول العربية. تهدف الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري إلى تعزيز التعاون العربي في منع ومكافحة الاستنساخ البشري وكشفه بكل أشكاله وأنواعه، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها. Advertisements كما تهدف الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الإتجار فيها إلى تعزيز التعاون العربي في تنظيم عمليات نقل وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الإتجار بها. وكانت الاتفاقيتان قد تمت الموافقة عليهما من جانب مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك الذي عقد بتونس في مارس 2019.

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