شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 3 حالات وفاة و915 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، فى بيان صحفى، آخر مستجدات فيروس كورونا، موضحة أنه تم إجراء 77291 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، حيث سجلت 915 إصابة جديدة بالفيروس المستجد، ليصل إجمالى الحالات المؤكدة 116.517 حالة، مقابل تعافى 1,295 حالة بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء 108.811 حالة، وتسجيل 3 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.، ليصل إجمالي حالات الوفاة 466 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

Advertisements

وشددت وزارة الصحة، على ضرورة تقيد الجميع بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الارشادات.

كما تهيب بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعى والجسدى الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.