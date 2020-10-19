شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحج: لم نُسجل أي حالات طارئة مصابة بـ«كورونا» بين المعتمرين والزوار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال وزير الحج والعمرة محمد صالح بن بنتن: إن الالتزام الكبير الذي يقوم به المعتمرون والمصلون والزوار ساهم بشكل كبير في عدم تسجيل أي حالات طارئة مصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

وأضاف وزير الحج خلال الندوة التي أجريت عن بعد اليوم الاثنين، والتي حملت عنوان: “العمرة بين تسهيل الإجراءات وصرامة الاحترازات”، أن زيادة اعداد المعتمرين مرتبطة بالتقارير اليومية التي تصل لوزارة الحج والعمرة من الجهات المختصة، مؤكدا أن سلامة وأمن المعتمرين أولوية للوزارة.

وأكد أن الوزارة تعمل مع الكثير من الجهات المعنية للتأكد من سلامه ومصداقية الفحوصات التي تجرى للمعتمرين والمصلين والزوار.