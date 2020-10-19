شكرا لقرائتكم خبر عن «مرور الطائف» يضبط شخصاً تباهى بقيادة مركبته بسرعة عالية وبدون لوحات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ضبطت دوريات المرور بمحافظة الطائف، قائد مركبة “شاص”، نشر مقاطع بوسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بدون لوحات، ويسير بسرعة عالية ويرواغ بين المركبات.

وأوضحت المديرية العامة للمرور في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، أن الشخص الذي ظهر في مقاطع الفيديو عرّض حياته وحياة الآخرين للخطر، لافتة إلى أنه تم القبض عليه، وستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.

ونشر “المرور”، صوراً تظهر عداد السرعة بالمركبة وهو يشير إلى سيرها بسرعة عالية جداً، وصورة للمركبة بعد ضبطها.

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