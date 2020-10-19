"المالية" الجزائرية: تخفيض الدعم على "السكر والزيت" لصالح "الحليب"

وبحسب ما جاء في مشروع قانون المالية 2021، ونشرته جريدة "النهار" الجزائرية، فقد تم تحديد مبلغ 3100 لدعم أسعار الحليب. © REUTERS / RAMZI BOUDINA وحسب ما جاء في مشروع قانون المالية 2021، سيتم تجديد المساهمة المقدمة للديوان الجزائري المهني للحليب بمبلغ 31,47 مليار دينار. كما سيتم تجديد المساهمة المقدمة للديوان الجزائري المهني للحبوب (OAIC) بمبلغ 164,26 مليار دينار. وبحسب المشروع، فسوف تتكفل الدولة بتعويض سعر مياه وحدات تحلية مياه البحر بمبلغ 55,65 مليار دينار في 2021. Advertisements وتشمل المخصصات الموجهة لوكالة التطوير الاجتماعي بمبلغ 61,2 مليار دينار، جهاز أشغال المرافق العامة ذات اليد العاملة الكثيفة، عن طريق التكفل بالمستفيدين من علاوات "الجزافية للتضامن"، وتوظيف الوحدات الجوارية وتغطية 142 مشروع للتنمية المحلية. كما سيتم إدراج مبلغ إجمالي قدره 45,25 مليار دينار لتغطية مخططات التوظيف المختلفة (DAIS-TUP HIMO و DAIP).)، وتخصيص 15 مليار دينار للعلاوات الخاصة بالتضامن لفائدة التلاميذ المحتاجين، وتخصيص6,54 مليار دينار لتغطية مجانية الكتب المدرسية للتلاميذ المحتاجين. كما سيتم تغطية العلاوات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 100%. والتي تنتقل من 4000 دينار إلى 10000 دينار في الشهر لصالح 264000 مستفيد بمبلغ إجمالي قدره 32,65 مليار دينار. وبحسب المشروع يقدر الاحتياطي المجمع الذي يسمح بتغطية النفقات غير المتوقعة لسنة 2021 330,10 مليار دينار.

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