مصر... كشف أثري كبير في منطقة سقارة

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والكشف هو عبارة عن آبار جديدة مدفون فيها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام، بالاضافة إلى تماثيل خشبية ملونة ومذهبة، بحسب بيان لمجلس الوزراء، نقله موقع "مصراوي".

وتفقد مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، وخالد العناني وزير السياحة والآثار، ومصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أعمال استكمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بالمنطقة.

وحرص مدبولي على النزول إلى إحدى آبار الدفن الثلاث الجديدة التي تم العثور عليها لتفقد الكشف والتوابيت التي كشفت بداخل الآبار، وذلك تشجيعا منه لبعثة المجلس الأعلى للآثار، وفق البيان.

ووجه مدبولي الشكر لوزير السياحة والآثار وللعاملين بالوزارة والمجلس الأعلى للآثار على المجهود الذي يقوم به هذا الجيل من الأثريين من اكتشافات غير مسبوقة بشكل دوري ومنتظم.

وتفقد رئيس الوزراء ووزير السياحة والآثار إحدى آبار الدفن الثلاث الجديدة التي تم العثور عليها وبداخلها عدد ضخم من التوابيت الخشبية الملونة والمغلقة وعدد من اللقى الأثرية المذهبة.

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ووجه مدبولي في مقطع فيديو أثناء وجوده داخل البئر، الشكر للوزارة وأعرب عن فخره بالحضارة المصرية الفريدة.

ومن المقرر الإعلان عن هذا الكشف خلال الأسابيع القليلة القادمة في مؤتمر صحفي في منطقة آثار سقارة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التوثيق والتصوير الأثر، بحسب المصدر ذاته.

وكانت البعثة الأثرية المصرية قد أعلنت خلال السنوات الماضية عن عدد من الاكتشافات الأثرية المهمة في منطقة سقارة.

وتم الإعلان عن آخر هذه الاكتشفات في مؤتمر صحفي عالمي أوائل شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وهو عبارة عن 59 تابوتا آدميا ملونا بداخلها مومياوات في حالة جيدة من الحفظ لكبار رجال الدولة، والكهنة من الأسرة الـ 26.