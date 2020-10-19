وذكر موقع "الغد" الأردني أن السلطات ضبطت نحو 48 كيلوغراما من الكوكايين في طرد بريدي في مطار الملكة علياء الدولي جنوب عمان وأوقفت شخصين ضالعين في العملية.
ولفتت دائرة الجمارك الأردنية وإدارة مكافحة المخدرات في بيان مشترك إلى إنه "تم احباط أكبر محاولة تهريب لمادة الكوكايين المخدرة منذ بداية هذا العام"، وقد ضبط خلالها "48 كيلوغراما من تلك المادة المخدرة".
وأشار البيان إلى توقيف شخصين ضالعين في تلك القضية بعدما "تبين نيتهما إعادة تهريب تلك المواد إلى إحدى الدول المجاورة"، لافتة إلى "تحويل القضية لمدعي عام محكمة أمن الدولة".
كانت هذه تفاصيل خبر إحباط أكبر محاولة لتهريب المخدرات في الأردن هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.