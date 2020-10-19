دمشق الدوحة... سوريا تفتح خط طيران إلى قطر

وأعلنت وزارة النقل السورية، اليوم الاثنين، على صفحتها على فيسبوك عن تسيير
"رحلتين أسبوعياً على متن الخطوط الجوية السورية من دمشق إلى الدوحة، وبالعكس اعتباراً من تاريخ 28.19.2020.
وشهد معدل انتشار كورونا في سوريا تراجعا في الأشهر الأخيرة وفتحت البلاد كل قطاعات العمل والخدمات.
وتستمر الخطوط الجوية السورية بتسيير رحلات أسبوعية إلى الإمارات ومصر والسودان ولبنان.
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