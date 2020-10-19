- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. شاب يتسلق برج ترامب للحديث معه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
في مدينة شيكاغو بولاية إيلينوي الأمريكية، فاجئ شاب (20 عاما) الجميع وتدلى بحبل من ارتفاع شاهق في برج ترامب بالمدينة، مطالبا بالحديث مع الرئيس الأمريكي.
وتعلق الشاب بحبل من شرفة في الطابق السادس عشر في ناطحة السحاب. وفقا لسكاي نيوز.
ورجح ضباط شرطة وصلوا إلى عين المكان أن يكون الشاب اتخذ احتياطات لتأمين نفسه من السقوط.
وقال المتحدث باسم شرطة مدينة شيكاغو إن أحد المتخصصين يتفاوض مع الشاب لإنزاله إلى الأرض، فيما منعت شرطة المدينة حركة المرور حول برج ترامب.
واحتشد جمهور غفير من المتفرجين في مكان قريب، وظن البعض أن ما يحدث مجرد مشهد يجري تصويره من فيلم جديد عن "الرجل الوطواط".
فيديو.. شاب يتسلق برج #ترامب للحديث معهhttps://t.co/8HesvYeubV#البيان_القارئ_دائماpic.twitter.com/Huq0cVE1J4— صحيفة البيان (@AlBayanNews)
فيديو.. شاب يتسلق برج #ترامب للحديث معهhttps://t.co/8HesvYeubV#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Huq0cVE1J4— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 19, 2020
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. شاب يتسلق برج ترامب للحديث معه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.