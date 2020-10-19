شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. شاب يتسلق برج ترامب للحديث معه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

في مدينة شيكاغو بولاية إيلينوي الأمريكية، فاجئ شاب (20 عاما) الجميع وتدلى بحبل من ارتفاع شاهق في برج ترامب بالمدينة، مطالبا بالحديث مع الرئيس الأمريكي.



وتعلق الشاب بحبل من شرفة في الطابق السادس عشر في ناطحة السحاب. وفقا لسكاي نيوز.

ورجح ضباط شرطة وصلوا إلى عين المكان أن يكون الشاب اتخذ احتياطات لتأمين نفسه من السقوط.

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وقال المتحدث باسم شرطة مدينة شيكاغو إن أحد المتخصصين يتفاوض مع الشاب لإنزاله إلى الأرض، فيما منعت شرطة المدينة حركة المرور حول برج ترامب.

واحتشد جمهور غفير من المتفرجين في مكان قريب، وظن البعض أن ما يحدث مجرد مشهد يجري تصويره من فيلم جديد عن "الرجل الوطواط".