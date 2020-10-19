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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كيفية تشفير بيانات الحواسيب المكتبية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قد يحتاج المستخدم في بعض الأحيان إلى إرسال حاسوبه المكتبي أو جهاز اللاب توب إلى خدمة الإصلاح، وهنا نصح أكسل فالديك، من مجلة «c't» الألمانية المتخصصة بضرورة تشفير البيانات المخزنة على الحواسيب.
وأضاف الخبير الألماني أن تأمين البيانات بكلمة مرور فقط لا يكفي لحمايتها ضد وصول الغرباء إليها، ونصح بضرورة تشفير البيانات.
وتقول المجلة الألمانية، لكن وظيفة تشفير البيانات ليست من الإجراءات السهلة للمستخدم العادي، حيث يفتقر الإصدار Home من نظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز إلى أداة التشفير Bitlocker، وهنا يمكن لمستخدمي نظام ويندوز وأنظمة التشغيل الأخرى الاستعانة بالأداة VeraCrypt المجانية.
وتضيف: يمكن تنزيل برنامج التشفير عن طريق موقع الويب www.veracrypt.fr، ويجب قراءة تعليمات بعناية واتباع خطوات العمل بصورة صحيحة، وإلا فقد لا يتم تشفير البيانات بشكل سليم، أو قد لا يتمكن المستخدم من الحصول على مفتاح فك التشفير لاستعادة البيانات مرة أخرى.
وقال أكسل فالديك إن تشفير البيانات يعد من التدابير الاحترازية، التي يجب اتباعها عند استعمال جهاز اللاب توب في الخارج كثيرا أو عندما يكون الحاسوب المكتبي في فترة الضمان ويُحتمل إرساله إلى خدمة الإصلاح، حيث لا يمكن تشفير البيانات إذا ما تعرض الحاسوب المكتبي لأحد الأعطال.
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