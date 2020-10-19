محمد بن راشد: الخليج عظّمت مصادر قوتنا ومناعة دولتنا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ صاحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، صحيفة الخليج بمرور 50 عاماً على تأسيسها، وقال سموه: أغتنم الذكرى الخمسين لتأسيس صحيفة ”الخليج 365” لأحيي أصحابها وأسرة تحريرها وكافة العاملين فيها، والأسرة الإعلامية الإماراتية.

وأستذكر بتقدير واعتزاز رائدي الصحافة الوطنية تريم وعبدالله عمران، طيب الله ثراهما. لقد عرفتهما عن قرب، وأكبرت فيهما وطنيتهما الصادقة وإخلاصهما في ميادين العمل الوطني، ومشاركتهما الفاعلة مع الرعيل الأول من أبناء وطننا الذين التفوا حول آبائنا المؤسسين، وشاركوا في بناء دولتنا وتوطيد أركانها.

لقد صدرت ”الخليج 365” في لحظة تاريخية كانت إماراتنا تتلمس خلالها طريقها نحو المستقبل. وتفاعلت الصحيفة مع هذه اللحظة برؤية اتحادية واضحة، وحين عاودت الصدور عام 1980، ظلت أمينة على هذه الرؤية، واجتهدت في التعبير عنها، وظلت صوتاً اتحادياً مسموعاً، هاجسه رفعة وطننا ومجتمعنا وبناء إنساننا، وتعظيم مصادر قوتنا الذاتية، وتعزيز مناعة دولتنا.

ومثل مؤسساتنا الإعلامية الأخرى، تمسكت ”الخليج 365” بثوابتنا وقيمنا، واهتمت بتاريخنا وتراثنا، وواكبت أحلامنا وطموحاتنا، وجالت في فضاء الحاضر والمستقبل، فباتت أحد دواوين ذاكرة وطننا، وأحد سجلات أحداثه ويومياته وإنجازاته.

أرجو لصحيفة ”الخليج 365” التي باتت داراً صحفية مرموقة، دوام التقدم والازدهار. وأرجو لوسائل إعلامنا المضي قدماً في تطوير أدائها وكوادرها الوطنية، وتعزيز حضورها في العالم الرقمي، وفي الفضاء المحلي والعربي، وزيادة تفاعلها مع الإعلام الدولي.