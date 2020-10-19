شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقي: الخليج صوت الوطن يُسمع صداه في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ”الخليج 365” بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيسها، وقال سموه: «خلال خمسة عقود منذ تأسيسها، صنعت صحيفة ”الخليج 365” اسماً يليق بها، وغدت صوتاً للوطن يُسمع صداه في كل دول العالم، نقلب صفحاتها منذ خمسين عاماً، ونتلمس بصمات المهنية والحيادية في مواضيعها، ونعيش في محتواها أصالة التاريخ وتطور الحاضر.
لقد وضعت صحيفة ”الخليج 365” المصلحة العامة نصب عينيها، ودعمت حضور المواطن في وسائل الإعلام ونقلت تفاصيل حياته بشفافية، فأثبتت وجودها كصرح إعلامي إماراتي استثنائي. كما سارت الصحيفة على مدى خمسين عاماً بمنهج العمل الإعلامي الموضوعي، وتمثلت قيمه ومبادئه وحققت ريادة إعلامية متميزة يُشهد لها إقليمياً وعالمياً، مما جعلها تكرس قيمة القلم الوطني وتنقل المشهد بكل تفاصيله الحيّة والموضوعية.
نبارك لصحيفة ”الخليج 365” مستواها الثابت لنصف قرن، ونشيد بدورها الكبير في بناء صحافة وطنية نزيهة ومؤثرة، ونتمنى لأسرتها إدارة وصحافيين وموظفين وعاملين، زيادةً في التألق والتوفيق، كل عام و«الخليج» صوت الوطن والمواطن».
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