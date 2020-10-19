سلطان: الخليج ليست مجرد صحيفة بل تاريخ وطن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صحيفة ”الخليج 365” بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسها، وقال سموه: «في الذكرى الخمسين لتأسيس صحيفة الخليج نعبر عن اعتزازنا بما حققته خلال مسيرتها الإعلامية ونقلها للرسالة الصادقة، ودورها في إبراز الصورة الحضارية لدولة الإمارات، مسطرة في صفحاتها نشأة حلم الاتحاد لحظة بلحظة، ومعبرة عن تطلعات وآمال شعب الإمارات في قيام دولتهم تحت علم واحد ومصير مشترك ومستقبل واعد، فوثقت قيام الدولة على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات».

وأضاف سموه: «تابعنا في صفحاتها مراحل تطور دولة الإمارات ونهضتها الميمونة التي شملت كافة مدن ومناطق الدولة، وجعلتها في مصاف دول العالم المتقدم متصدرة المراكز الأولى في مختلف المؤشرات ما يعكس ما وصلت إليه دولة الإمارات من تطور وازدهار ورخاء لشعبها والمقيمين على أرضها، فلم تكن«لخليج» مجرد صحيفة إخبارية يومية بل هي تمثل تاريخ وطن».

وقال سموه: «منذ تأسيسها رفعت صحيفة ”الخليج 365” شعار «للحقيقة دون خوف، وللواقع دون زيف»، وحرصت على نصرة الحق وتقديم الرسالة الإعلامية الموضوعية التي تخاطب شريحة كبيرة من أبناء الوطن العربي، ونجحت في استقطاب الكفاءات الإماراتية والعربية لتحقيق هذه الغاية، وساهمت في إعداد المبدعين والمتميزين الذين تركوا بصمات في الصحافة محلياً ودولياً.

ونستذكر في احتفالها بيوبيلها الذهبي مؤسسيها المغفور لهما تريم عمران وشقيقه الدكتور عبدالله عمران، اللذين لم يألوا جهداً في خدمة ورفعة وطنهم والدفاع عن قضاياه وإعلاء رايته في المحافل الدولية سواء من خلال تبوئهم للمناصب الحكومية أو تأسيسهم لصحيفة ”الخليج 365” التي غدت منبراً للدفاع عن الحق ونصرة المظلوم وطرح القضايا العربية والمحلية بكل شفافية ومهنية».

وختم سموه كلمته بالقول:«نبارك لكم مرور خمسين عاماً على تأسيس صحيفة ”الخليج 365”، متمنين للصحيفة والعاملين في مختلف القطاعات بها دوام التقدم ومواصلة النجاح والتميز لما فيه خير الوطن والأمة العربية».