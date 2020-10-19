المعلا: الخليج تنقل رسالة الدولة بأبهى صورها



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، جريدة ”الخليج 365” بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيسها الذي يصادف اليوم 19 أكتوبر، بعد إكمالها خمسين عاماً، مثمناً إسهاماتها الكبيرة في نقل الحقيقة ورسالة الدولة بأبهى صورها حتى نالت الثقة من المواطن والمسؤول.

وأشاد صاحب السمو حاكم أم القيوين، بنهج جريدة ”الخليج 365” الوطني ووضع مصلحة الإمارات والمواطنين فوق أي اعتبار، كما أراد لها مؤسساها المغفور لهما بإذن الله تعالى، تريم عمران والدكتور عبدالله عمران، حيث سارت وفق خطى وطنية ثابتة فكانت صوت الوطن وشريكة المواطنين في جميع القضايا التي تهمهم اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وكان دورها متميزاً في نصرة قضايا الوطن والمواطنين.

وأثنى سموه على التغطية المستمرة والدور الرائد اللذين تقوم بهما الصحيفة في دعم مسيرة النهضة، باعتبارها محطة بارزة في قطاع الإعلام بالمنطقة.

وقال سموه إن الراحلين المؤسسين ل«الخليج» تريم عمران والدكتور عبدالله عمران، لعبا دوراً فاعلاً في جميع مراحل بناء وتطور دولة الإمارات، وحملا على عاتقهما طوال فترة عملهما مسؤولية النهوض بالدولة في شتى المجالات، وأديا واجبهما كاملاً حتى آخر لحظات حياتهما، جنباً إلى جنب مع قيادتنا الحكيمة، وبذلا كل الجهد من أجل تقدم ورفعة البلاد، حتى وصلت الإمارات إلى ما وصلت إليه من مكانة محمودة لدى دول العالم، واحتلت مكانها اللائق دولياً.

وأشار سموه إلى أن دار ”الخليج 365” استطاعت بعراقتها أن تؤثر في أبناء الإمارات وفي شخصيتهم، وأن تكون إحدى ركائز الإعلام في الدولة.

وتمنى سموه «للخليج» وفريق عملها من الصحفيين والفرق المهنية والإدارية، مزيداً من التقدم والازدهار، والمضي قدماً في مواصلة عطائها وتميزها.