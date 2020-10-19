سعود بن صقر: الإماراتيون قيادة وحكومة وشعباً يعتزون بـ الخليج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أطيب التبريكات والتهاني إلى ”الخليج 365”، في عيدها الخمسين، مؤكداً أن الصحيفة والمؤسسة الوطنية واكبت الوطن على مدار 5 عقود من البناء والتنمية والتطوير والاستدامة، مساهمة في نقل المشهد الحضاري الإماراتي والصورة المشرقة للدولة إلى العالم، ومحفزة مشاريع البناء والتحديث. لتكون أمينة على أحلام هذا الوطن وطموحات أبنائه وخطط ومشاريع مؤسساته.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة: أن ”الخليج 365” شكلت، خلال مسيرتها الحافلة والثرية، مدرسة وطنية إماراتية في الصحافة والإعلام، تقوم على قيم مهنية ووطنية راسخة، خرجت أجيالاً من الصحفيين والطواقم المتميزة في مجالات مختلفة، وحققت نجاحات عديدة وكبيرة، خدمت بها الوطن والمواطن والمقيم، وأضافت إلى رصيد الإمارات الزاخر من الإنجازات الحضارية والمكتسبات التنموية.

وقال سموه: «إن الإماراتيين كافة، قيادة وحكومة وشعباً، يعتزون ب«الخليج» كمنتج وطني إماراتي حضاري في قطاع الصحافة والإعلام، ومؤسسة وصحيفة تنويرية، تنتمي إلى القطاع الخاص، الجاد والملتزم بقضايا وطنه وهموم وتطلعات أبنائه، خدمت الوطن وأضاءت صباحاته وآفاقه بالخبر والمعلومة والثقافة والمعرفة، المؤطرين بالدقة والشفافية والمصداقية والمهنية والالتزام، على امتداد تاريخه الحديث، فيما رأت النور ونهضت على يد شقيقين من رجالات هذا الوطن العزيز، تريم عمران تريم والدكتور عبد الله عمران تريم، رحمهما الله، وأكمل المسيرة من بعدهما نخبة من أبنائهما ومن الكوادر الإماراتية والعربية المتخصصة والمتزودة بالمعرفة والرؤية والمهارات المنشودة».

وختم سموه: «ل ”الخليج 365” مكانة خاصة في وجدان الإمارات وقلوب أبنائها، لما قدمته من عطاء موصول، غير منقطع طوال 50 عاماً في خدمة الوطن، عبر بوابة الصحافة ودعم العمل الإعلامي المهني المتميز والمواكب لعصره».