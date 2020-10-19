نورة الكعبي تبحث تعزيز التعاون مع آيسلندا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحثت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب مع ليلجا دي ألفرسدوتير وزيرة التعليم والعلوم والثقافة في آيسلندا، سبل تعزيز العلاقات الثقافية والإبداعية بين البلدين الصديقين.

واستعرضت الكعبي الإنجازات التي حققها القطاع الإبداعي منذ بداية جائحة كوفيد-19 والجهود المبذولة من قبل جميع المؤسسات؛ لضمان توفير تجربة ثقافية ثرية؛ عبر توظيف التقنيات الحديثة والتكنولوجيا الرقمية، مشيرة إلى أن وزارة الثقافة والشباب قدمت دعماً ل140 فرداً وشركة بمبلغ 4.6 مليون درهم؛ للمساهمة في التخفيف عن الشركات والأفراد، واستدامة البيئة الإبداعية والإنتاج الثقافي في الدولة.

وشرحت نورة الكعبي أهداف استراتيجية الصناعات الثقافية والإبداعية التي تعمل وزارة الثقافة والشباب على تطويرها؛ والرامية إلى زيادة الاستثمار في هذا الاقتصاد الواعد، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الإبداعية من الإمارات؛ من خلال حزمة من المبادرات والمحفزات الموجهة للمبدعين والموهوبين والشباب.

من جهتها، أشارت ليلجا دي ألفرسدوتير إلى أن بلادها تعمل على تنويع دخلها القومي؛ من خلال تنويع صادراتها، وزيادة الاستثمار في قطاع السياحة والاقتصاد الإبداعي؛ حيث استطاعت هذه المنهجية توفير آلاف فرص العمل لطلبة الجامعات خلال فصل الصيف، منوهة بأن حكومة آيسلندا أقرت سياسة لصناعة الأفلام، وتعمل حالياً على سياسة متكاملة للصناعات الإبداعية.