«امرأة مبدعة من الشارقة» لرفيعة غباش

أطلق «متحف المرأة» في دبي كتاب «امرأة مبدعة من الشارقة.. منيرة بنت أحمد بن سالم المزروع» لرفيعة غباش. ويأتي الكتاب ضمن السلسلة التي يتبناها مركز الدراسات في المتحف والمتعلقة بتوثيق التاريخ الشفهي المرتبط بالمرأة الإماراتية في المجالات كافة.

وقالت غباش: «كان اهتمامي بهذه السيدة التي مثلت قيمة إنسانية ووطنية مهمة محاولة تكريم وتقدير لتاريخها؛ حيث أعطت؛ بل وأجزلت العطاء لمجتمعها، وأبدعت وتميزت فكان حقاً علينا أن نوثق للأجيال سيرة منيرة المزروع.. فهي تُعالج، تُجَبر الكسور، تُصلح البنادق، وتوثق بكاميراتها الكثير من المشاهدات الحية في يومياتها. مارست منيرة العمل في مجال الطب، وهي لم تتجاوز الخامسة عشرة من عمرها، اشتهرت أولاً بتجبير الكسور، وعالجت حالات كثيرة، وأصبحت مرجعاً للناس، يستعينون بها في كل معضلة صحية. أتقنت التصوير الفوتوغرافي، وسجلت بعدساتها حقبة زمنية تمتد لأكثر من خمسين عاماً تقريباً ( 1940-1990)، موثقة العديد والعديد من اللقطات والأحداث التي ستظل تراثاً ثقافياً لبدايات نهوض مجتمع الإمارات».

وتابعت غباش: «هي سيدة التفاصيل الدقيقة، فقد أجادت إصلاح السلاح البنادق بكل أنواعها. وكانت لديها خلطات خاصة لبناء البيوت، تبدو متقنة لأقصى درجة، بأدوات بسيطة جداً».

وتطرق الكتاب كذلك إلى أفراد أسرة المزروع: والدها، وأخيها، وزوجها، فكل منهم ترك أثراً جميلاً في حياتها وفي مجتمع الإمارات.