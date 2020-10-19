من جامعة الإمام إلى هيئة كبار العلماء... من هو الدكتور يوسف بن سعيد؟

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وسبق أن تقلد يوسف عددا من المناصب من بينها أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ورئيس اللجنة العلمية لندوة الانتماء الوطني في التعليم العام "رؤى وتطلعات"، وفق ما ذكرته صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الاثنين.

ولمدة 5 أعوام، شغل يوسف عضو لجنة فحص الرسائل بالجامعة ذاتها وعضو مجلس عمادة البحث العلمي بالجامعة لمدة سنتين، وعضو مجلس عمادة الدراسات العليا وعضو اللجنة العليا لندوة شهداء الواجب وواجب المجتمع، فضلا عن عمله محاضرا بالجامعة.

وفي جامعة الإمام أيضا تقلد يوسف عدة مناصب من بينها وكيل لقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة، ورئيس قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة وأستاذ مشارك الجامعة.

وللشيخ يوسف مشاركات في ندوات جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض، وعدد من المحاضرات والندوات في مساجد الرياض وخارجها، إذ عمل على التعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية في مجال التدريس في دورات الأئمة والخطباء.

والعضو الجديد في هيئة كبار العلماء حاصل على البكالوريوس والماجيستير من كلية أصول الدين بالرياض، وأشرف على عدد من الرسائل العلمية ومناقشتها في عدد من الجامعات، منها جامعة الإمام، وجامعة الملك سعود، وجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وكليات البنات التابعة لوزارة التربية والتعليم، وجامعة طيبة، وجامعة الدمام، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

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وكان العاهل السعودي أصدر، مساء الأحد، أوامر ملكية تضمنت إعادة تشكيل هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتى البلاد وعضوية 20 آخرين من رجال الدين بالبلاد.

وهيئة كبار العلماء هي هيئة دينية إسلامية حكومية تأسست عام 1971، وتضم لجنة محدودة من علماء الدين في البلاد ورئيسها هو مفتي الديار السعودية، وهي مخولة باصدار الفتاوى وإبداء آرائها في عدة أمور.

كما اشتملت الأوامر الملكية على تشكيل مجلس الشورى برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، و150 عضوًا، لمدة 4 سنوات.

وتضمنت الأوامر تعيين الشيخ غيهب الغيهب مستشارًا بالديوان الملكي، وتعيين الشيخ خالد بن عبد الله بن محمد اللحيدان رئيسًا للمحكمة العليا (أعلى محكمة بالبلاد).