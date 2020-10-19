وزير المال العراقي: أزمتنا في سوء الإدارة والاعتماد المطلق على النفط

وأكد علاوي في بيان نشره موقع "السومرية" العراقي، أن الحكومة الحالية تسعى إلى معالجة تلك الأزمة من خلال العمل على تفعيل قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار وغيرها لتعظيم واردات البلد.

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واوضح أن معالجة التحديات الاقتصادية المهمة ليست سهلة، والأزمة الحالية ليست وليدة اليوم، ولا تتعلق بهذه الحكومة وإجراءاتها؛ لأنها تحتاج إلى إصلاح حقيقي وجذري وخطط طويلة الأمد لتجاوزها، مشددا على ضرورة التكامل في العمل ما بين السلطات لتحقيق ما نسعى إليه.

وبيّن علاوي أن الورقة الإصلاحية التي تبنتها الحكومة الحالية تهدف إلى إعادة التوازن للاقتصاد العراقي، ووضعه على مسار يسمح للدولة باتخاذ الخطوات المناسبة في المستقبل لتطويره إلى اقتصاد ديناميكي متنوع يخلق الفرص للمواطنين لعيش حياة كريمة.

وشدد على أن المرحلة الراهنة يجب أن تشهد المزيد من التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يخدم مصلحة البلد والمواطن، لافتاً إلى حرصه على عقد اللقاءات المتواصلة مع اللجان النيابية والنواب، حيث إن هذا التواصل ينعكس إيجاباً على سير الأوضاع في العراق.