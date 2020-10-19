خاص لـ"سبوتنيك"...الجيش العراقي يسيطر على مأوى خطير لـ"داعش"... صور

أعلن المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، تأمين جزء من جزيرة تعد مأوى وطريق ناقل للإرهابيين في شمال البلاد.

وأوضح الخفاجي، أن عملية للجيش العراقي والقوات الخاصة انطلقت صباح اليوم بإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية، لتطهير جزيرة كنعوص "شمال قضاء الشرقاط، شمالي محافظة صلاح الدين شمالي العراق".

وبيّن الخفاجي أن القوات بدأت بالجزيرة الشرقية القريبة من قرية كنعوص التي تعد مأوى للإرهابيين واستخدمت طريقا ناقلا للعناصر الإرهابية، لذلك العملية مهمة جدا خصوصا لتأمين جنوب الموصل مركز نينوى، وكذلك شمال محافظة صلاح الدين وباتجاه ديالى شرقي البلاد.

وأضاف أن العملية بدأت بنصب جسر وانطلاق القوات باتجاه الجزيرة، وتم تأمين الآن الجزء الجنوبي منها.

© Photo / Iraqi Joint Operations Command الجيش العراقي يسيطر على مأوى خطير لـ"داعش" في قرية كنعوص، محافظة صلاح الدين، شمالي العراق 19 أكتوبر 2020

وأكد المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن العملية بدأت ومازالت مستمرة من اجل تطهير جزيرة كنعوص من جميع الإرهابيين.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلتنا صباح اليوم، أن قطعات قيادة عمليات نينوى من خلال فرقتي المشاة 16 و 14 و لواء قوات خاصة تشرع بعملية تفتيش في قرية كنعوص للبحث بقايا عصابات "داعش" الإرهابية، منوهة إلى مزيد من التفاصيل لاحقاً.

© Photo / Iraqi Joint Operations Command Advertisements الجيش العراقي يسيطر على مأوى خطير لـ"داعش" في قرية كنعوص، محافظة صلاح الدين، شمالي العراق 19 أكتوبر 2020

ونفذ طيران الجيش العراقي، حسب بيان للخلية السبت المضي 17 تشرين الأول/أكتوبر، أربع طلعات جوية في "جزيرة كنعوص" جنوبي مدينة الموصل، أسفرت عن تدمير عدد من الأوكار وقتل مجموعة من الإرهابيين.

© Photo / Iraqi Joint Operations Command الجيش العراقي يسيطر على مأوى خطير لـ"داعش" في قرية كنعوص، محافظة صلاح الدين، شمالي العراق 19 أكتوبر 2020

وتقع جزيرة كنعوص التي تعد من أخطر المواقع لاختباء "داعش" الإرهابي وفلوله، على بعد نحو 40 كيلومترا شمال قضاء الشرقاط، شمالي محافظة صلاح الدين شمالي العراق.

© Photo / Iraqi Joint Operations Command الجيش العراقي يسيطر على مأوى خطير لـ"داعش" في قرية كنعوص، محافظة صلاح الدين، شمالي العراق 19 أكتوبر 2020

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.