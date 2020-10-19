وضع عريقات على جهاز التنفس الصناعى بعد تدهور حالته

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت متحدثة باسم مستشفى هداسا الإسرائيلي إن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، الذي نقل إلى المستشفى للعلاج من كوفيد-19، وضع على جهاز التنفس الصناعي اليوم الاثنين بعد تدهور حالته.

وتم نقل عريقات إلى مركز هداسا الطبي في القدس أمس الأحد من منزله في الضفة الغربية المحتلة. وقد أصيب بفيروس كورونا في الثامن من أكتوبر.

وثمة قلق متزايد إزاء قدرة عريقات (65 عاما) على تحمل المرض لأنه خضع لعملية زرع رئة في الولايات المتحدة عام 2017 مما أثر بشدة على جهازه المناعي.

وقالت المتحدثة هدار البويم "أمضى عريقات ليلة هادئة لكن حالته تدهورت هذا الصباح وهي الآن حرجة".

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وأضافت "بسبب ضيق في التنفس تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي وأٌدخل في غيبوبة اصطناعية".

وقال البيان إن عريقات يُعالج أيضا من عدوى بكتيرية.

ويشغل عريقات منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كما أنه من كبار مستشاري الرئيس الفلسطيني محمود عباس وشغل مناصب رفيعة في عهد سلفه ياسر عرفات.