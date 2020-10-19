رئيس وزراء تونس يأمر بفرض حظر التجول فى أنحاء البلاد اعتبارا من غد الثلاثاء

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر رئيس الوزراء التونس، اليوم الاثنين، بفرض حظر التجول في أنحاء البلاد اعتبارا من غد الثلاثاء مع تفشي فيروس كورونا.

وكان قد أكد مدير معهد "باستور" وعضو لجنة مجابهة "كورونا" بتونس، الهاشمي الوزير، أن إمكانية اللجوء للحجر الصحي الشامل واردة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) في البلاد.



وأوضح عضو لجنة مجابهة "كورونا" بتونس، أن كل الحلول واردة في ضوء تواصل تفشي فيروس "كورونا" بهذا النسق، مشيرًا إلى أن كافة المقترحات تدرس حسب تطور الحالة الوبائية، ولا يوجد شئ ممنوع رغم أن كل بلدان العالم لم تفرض مجددًا الحجر الصحي.