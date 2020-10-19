شكرا لقرائتكم خبر عن عكاظ: حملة المقاطعة الشعبية السعودية تتصاعد وكساد يضرب منتجات الترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية تفاعلًا كبيرًا لدى المواطنين السعوديين، ردًا على السياسة التى تتخذها الحكومة التركية حسبما جاء بصحيفة عكاظ السعودية.

وتفاعل عدد من المحلات التجارية بمنع بيع المنتجات التركية، فيما كان للمواطنين موقف صارم بالامتناع عن شراء أى منتج تركي.

وتعرضت كثير من محلات الشاورما أيضا لكساد كبير فى عمليات البيع، فيما انخفض الإقبال على محلات الحلاقة التى يعمل بها حلاقون أتراك.

وأدت الحملة الشعبية إلى حدوث انهيار فى سعر الليرة التركية أمام الدولار، وحالة من شبه الإفلاس الجماعى للشركات المعتمدة على التصدير؛ ما يشير إلى قوة تأثير الحملة فى وقت تتطلع الحكومة التركية فيه إلى زيادة الصادرات ومساعدة الاقتصاد على التعافى من الركود الناجم عن أزمة العملة التى ضربت الليرة التركية منذ عام 2018.

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وامتدت الحملة لتشمل الكثير من الشركات والمنتجات، إذ لم تعد مقتصرة فقط على قطاعى الاستيراد والتصدير والسياحة.

وقال مواطن سعودى: «الجميع تفاعل مع حملة المقاطعة للمنتجات التركية كموقف شعبى ردًا على السياسة التركية، وأنا وأسرتى امتنعنا عن شراء أى منتج تركى، وكذلك الحلاقة لدى الحلاقين الأتراك».

وأضاف: «الشعب السعودى دائمًا متوافق مع قيادته الحكيمة، وسياسة تركيا تنتهج عداء للوطن العربى والإسلامى، وما قام به الشعب السعودى ما هو إلا وقوف مع وطنه وعروبته».

وعلى صعيد أسعار الليرة التى تشهد موجة تقلبات عنيفة أمام العملات الأجنبية فى ظل تجاهل تام من وزير المالية التركى بيرات البيراق، الذى يرى أن تقلبات الليرة وأسعار صرف العملات لا تعنيه فى شيء، متجاهلا ظروف المعيشة الصعبة والمواطنين الأتراك؛ سجلت الليرة قاعا جديدا، بعدما شهدت اهتزازا تاريخيا ببلوغ سعر الصرف 7.95 ليرة أمام الدولار الأمريكى فى بداية تعاملات أمس، بينما سجل اليورو أمام العملة الوطنية فى تركيا سعر 9.29 ليرة.