شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يصل فرنسا في مستهل جولة أوربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى العاصمة الفرنسية باريس اليوم الاثنين، وذلك ضمن جولته الأوربية التي تشمل أيضا بريطانيا وألمانيا. وأفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نيناأن الكاظمي سيلتقي خلال الزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الحكومة الفرنسية جان كاستيكس وكبار المسؤولين في الحكومة؛ لعقد جولة مباحثات رسمية تتعلق بتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الصعد، وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين بغداد وباريس في مجالات متعددة.

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