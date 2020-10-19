رئيس وزراء فلسطين: رفض الدول الأوروبية الاستيطان رد عملى على انتهاكات إسرائيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية أن إعلان الدول الأوروبية الكبرى (ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وإسبانيا) الرافض لتوسع الاحتلال الإسرائيلي على أراضي دولة فلسطين، الذي يشكل انتهاكا للقانون الدولي، هو رد عملي على مواصلة البناء الاستيطاني.
ورحب أشتيه -في كلمته بمستهل جلسة الحكومة، اليوم الإثنين، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- بإعلان الدول الأوروبية الكبرى رفضها للتوسع الاستيطاني، وحثها على الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس.
وكانت (ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وإسبانيا) قد أدانت، الجمعة الماضية، في بيان مشترك، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
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