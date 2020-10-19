شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تعلن تسجيل 240 إصابة جديدة بكورونا مقابل تعافى 244 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر في إحاطة صحفية حول آخر مستجدات فيروس كورونا اليوم الإثنين، تسجيل 240 إصابة جديدة بالفيروس المستجد، مقابل تعافى 244 حالة بعد تماثلهم للشفاء، واستقرار حالات الوفاة بعد عدم رصد أي حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.، ليصل إجمالي حالات الوفاة 224 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

وشددت وزارة الصحة، على ضرورة تقيد الجميع بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الارشادات.

كما تهيب بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.