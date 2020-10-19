شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. «الحمادي» يحذر من طريقة لسرقة كلمات المرور بالجوال أو الكمبيوتر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

حذر الخبير التقني، عبدالعزيز الحمادي، من إعطاء الهاتف أو جهاز الحاسب الآلي للغير، وذلك لسهولة الوصول لكلمات المرور .

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وقال الحمادي: “إذا كنت تحفظ أرقامك السرية في المتصفح مباشرة؛ وجهازك تشاركه مع الآخرين؛ فلابد تعيد التفكير في الأمر الآن!” .

وأضاف: “في أقل من 30 ثانية بإمكان أي شخص قراءة الأرقام السرية وبدون ما يحتاج أي إذن أبداً، وبطرق بدائية شهيرة!”

وشرح الحمادي في مقطع فيديو نشره طريقة استخراج كلمة المرور بكل سهولة .