شكرا لقرائتكم خبر عن «مكافحة المخدرات» تحذر من 6 عوامل تؤدي إلى التعاطي والإدمان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشفت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ، عن عدة عوامل ‏تؤدي إلى تعاطى وإدمان المخدرات .

Advertisements

وأوضحت أن من بين هذه العوامل تناول الأدوية المهدئة ‏دون استشارة الطبيب، والاندفاع والتهور والرغبة في تجربة ‏السلوكيات الخاطئة.

وأشارت إلى أنه من الأسباب أيضًا، التمرد والعصيان وعدم ‏الالتزام بقواعد الأسرة، واللجوء للعزلة والغياب عن المجتمع، ‏وارتكاب السلوكيات المنحرفة، بالإضافة للتعثر الدراسي وعدم ‏التكيف مع التعليم.‏