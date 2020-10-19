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شكرا لقرائتكم خبر عن «مكافحة المخدرات» تحذر من 6 عوامل تؤدي إلى التعاطي والإدمان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
كشفت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ، عن عدة عوامل تؤدي إلى تعاطى وإدمان المخدرات .
وأوضحت أن من بين هذه العوامل تناول الأدوية المهدئة دون استشارة الطبيب، والاندفاع والتهور والرغبة في تجربة السلوكيات الخاطئة.
وأشارت إلى أنه من الأسباب أيضًا، التمرد والعصيان وعدم الالتزام بقواعد الأسرة، واللجوء للعزلة والغياب عن المجتمع، وارتكاب السلوكيات المنحرفة، بالإضافة للتعثر الدراسي وعدم التكيف مع التعليم.
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