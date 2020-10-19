شكرا لقرائتكم خبر عن هل لـ«الغيبة» كفارة؟.. الشيخ «عبدالمحسن الزامل» يوضح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ عبد المحسن الزامل، أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عن كفارة “الغيبة”.

وأضاف “الزامل” في لقاء مع قناة “الرسالة” ببرنامج “يستفتونك”، أن الاستغفار لتكفير الغيبة لا يصح ولم يثبت، وإنما ما ثبت هو تحريم الغيبة، وكثير من العلماء أكد أن الغيبة من الكبائر.

وأشار إلى أن الغيبة هي أذية الغير، وأصبح له عليك حقاً، ومن وسائل كفارة الغيبة هو ذكر الشخص الذي اغتبته بالصفات الحسنة في المجالس التي تم اغتيابه فيها .

Advertisements

ولفت إلى أن يقوم المغتاب بسؤال من اغتابه بالصفح والعفو عنه عما بدر منه.