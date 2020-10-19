شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف الزيارات لمجمع الملك عبدالعزيز ومعرض عمارة الحرمين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: استأنفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف استقبال الزوار والمعتمرين . يأتي ذلك تزامنا مع العودة التدريجية للزوار والمعتمرين للحرمين الشريفين بشكل صحي وآمن. كما تمت مراعاة متطلبات الوقاية والتباعد المكاني اللازم لضمان سلامة زوار المعرض ومرتاديه خلال التجهيزات ، وفق الإجراءات والاحترازات المتبعة بالرئاسة العامة المسجد الحرام والمسجد النبوي.

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