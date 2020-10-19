السلطات الأيرلندية تجري تحقيقا أوروبيا إثر شكاوى بشأن طريقة تعامل تطبيق أنستقرام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تجري السلطات الأيرلندية تحقيقا أوروبيا إثر شكاوى بشأن طريقة تعامل تطبيق أنستقرام التابع لـ"فيسبوك" مع بيانات المستخدمين دون 18 عاما.



فقد أطلقت المفوضية الأيرلندية لحماية البيانات مسارين منفصلين الشهر الفائت بعد تلقيها شكاوى تفيد بأن أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بهؤلاء كانت متاحة لجميع مستخدمي الشبكة، وفق ما ذكرت "بي بي سي" و"صنداي تلجراف".

وتشرف الهيئة الناظمة الأيرلندية هذه على نشاطات "فيسبوك" في الاتحاد الأوروبي، بما أن الشبكة الأمريكية العملاقة تتخذ مقرا إقليميا لها في أيرلندا.

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ولم تعلق "فيسبوك" على الاتهامات.

وستحدد الهيئة الأيرلندية ما إذا كانت أنستقرام قد وضعت الضوابط التقنية اللازمة لحماية بيانات المستخدمين خصوصا القصّر منهم، فيما تشترط الشبكة أن يكون مستخدموها في سن الثالثة عشرة على الأقل.

كما ستتحقق الهيئة الناظمة من احترام الشبكة الاجتماعية التشريع الأوروبي بشأن حماية البيانات في ما يتعلق بإدارة الحسابات.

وذكرت "بي بي سي" الإثنين أن المتخصص في البيانات ديفيد ستاير خلص العام الماضي بعد تحليل 200 ألف حساب في العالم، إلى أن المستخدمين دون سن الثامنة عشرة لديهم القدرة بسهولة على فتح حسابات لهم عادة ما تكون مخصصة للمهنيين.

ويتطلب هذا النوع من الحسابات أن يكشفوا علنا عن تفاصيلهم الشخصية وأرقامهم وعناوينهم، ما يعني إظهارها لجميع مستخدمي الشبكة الاجتماعية.