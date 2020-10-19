ملكة بريطانيا تتدخل شخصياً لتخفيف عقوبة قاتل.. لهذا السبب!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ليس بالعادة أن تتدخل ملكة بريطانية إليزابيث الثانية في أمور قضائية، ولكنها وبسبب موقف نبيل أبداه مجرم مدان بالقتل، قررت التدخل شخصياً.، وفقا للبيان.



وفي التفاصيل تدخلت الملكة بطلب تخفيف عقوبة قاتل مدان يدعى ستيفن غالانت (42 عاماً)، في ضوء مساعدته للشرطة البريطانية في وقف هجوم جسر لندن الإرهابي في نوفمبر الماضي.

وكان غالانت أحد هؤلاء الأبطال الذي نجح في يوم إطلاق سراحه الاستثنائي، في إيقاف عثمان خان منفذ عملية جسر لندن، وهو يشق طريقه على الجسر، حيث طرحه أرضاً خارج القاعة، وجرده من سلاحه.

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ورافق غالانت منفذ الهجوم الإرهابي لحضور مؤتمر إعادة تأهيل السجناء يوم الهجوم، قبل أن يهاجم عثمان خان منسقي المؤتمر، وتتدخل الشرطة لاحقاً للسيطرة على الموقف، بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الوسط" عن شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

وأودت هذه العملية الإرهابية بحياة شخصين وأصابت 3 آخرين، قبل أن تتمكن الشرطة من تصفيته بإطلاق النار عليه.

وسجن ستيفن غالانت (42 عاماً) مدى الحياة لمدة 17 عاماً في عام 2004 لاشتراكه في قتل رجل الإطفاء باري جاكسون (33 عاماً)، في بلدة هال البريطانية. واستخدمت الملكة البريطانية «الامتياز الملكي للرحمة» لصالح غالانت أمام مجلس الإفراج المشروط، بناءً على نصيحة المستشار الحكومي القانوني روبرت باكلاند.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل البريطانية أن هذا الامتياز الملكي لتخفيض الحد الأدنى لمدة العقوبة لنحو 10 أشهر تقديراً لأفعال غالانت الشجاعة بشكل استثنائي في حادث جسر لندن الإرهابي، والذي ساعد إنقاذ حياة الناس رغم المخاطر الهائلة التي يتعرض لها.

ولمجلس الإفراج المشروط القرار النهائي حول أحقية القبول بهذا التخفيض من عدمه، لكن من غير المرجح أن يُحرم غالانت من حريته. وقال ديفيد، والد جاك ميريت أحد ضحايا الهجوم الإرهابي، والبالغ من العمر (55 عاماً)، إن غالانت «يستحق تماماً هذا العفو، أو تخفيف العقوبة».