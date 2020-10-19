وقالت قناة "نسمة" التونسية إن المقاهي والمطاعم وقاعات الشاي في ولايات تونس الكبرى عادت إلى استغلال الكراسي والطاولات، وذلك باستغلال 30 في المئة من طاقة الاستيعاب داخل الفضاءات المغلقة، و50 في المئة من طاقة الاستيعاب في الفضاءات المفتوحة.
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في سياق متصل، قال مدير معهد باستور، وعضو لجنة مجابهة كورونا في تونس الهاشمي الوزير، إنه يمكن اللجوء إلى الحجر الصحي الشامل للحد من انتشار الوباء في تونس.
جاء ذلك في تصريح لموقع "شمس إف إم"، يوم السبت، أوضح فيه أن "كل الحلول واردة في ضوء تواصل تفشي فيروس كورونا المستجد بهذا النسق".
وتابع: "يتم دراسة كل المقترحات حسب تطور الحالة الوبائية ولا يوجد شيء ممنوع رغم أن كل بلدان العالم لم تفرض مجددا الحجر الصحي".
جدير بالذكر أن وزارة التربية التونسية قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وسط التلاميذ والمعلمين في البلاد بلغ أكثر من ألف حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر تونس... عودة عمل المقاهي بنسبة 30% من طاقة الاستيعاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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