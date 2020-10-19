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تونس... عودة عمل المقاهي بنسبة 30% من طاقة الاستيعاب

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وقالت قناة "نسمة" التونسية إن المقاهي والمطاعم وقاعات الشاي في ولايات تونس الكبرى عادت إلى استغلال الكراسي والطاولات، وذلك باستغلال 30 في المئة من طاقة الاستيعاب داخل الفضاءات المغلقة، و50 في المئة من طاقة الاستيعاب في الفضاءات المفتوحة.

© AP Photo / Hassene Dridi

يشار إلى أنه قد تم عقد جلسة عمل للنظر في مطالب أصحاب المقاهي والمطاعم حول إمكانية الترخيص لهم باعادة استغلال  50 في المئة من  الكراسي والطاولات، وذلك من قبل ولاة إقليم تونس الكبرى، السبت الماضي 17 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

في سياق متصل، قال مدير معهد باستور، وعضو لجنة مجابهة في تونس الهاشمي الوزير، إنه يمكن اللجوء إلى الحجر الصحي الشامل للحد من انتشار الوباء في تونس.

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جاء ذلك في تصريح لموقع "شمس إف إم"، يوم السبت، أوضح فيه أن "كل الحلول واردة  في ضوء تواصل تفشي بهذا النسق".

وتابع: "يتم دراسة كل المقترحات حسب تطور الحالة الوبائية ولا يوجد شيء ممنوع رغم أن كل بلدان العالم لم تفرض مجددا الحجر الصحي".

جدير بالذكر أن وزارة التربية التونسية قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وسط التلاميذ والمعلمين في البلاد بلغ أكثر من ألف حالة.

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