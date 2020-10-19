منح "العليا" الليبية عضوية كاملة في هيئة قضائية أفريقية

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وأوضح الموقع الرسمي للمحكمة أن هذا الانضمام يأتي في إطار سعيها للتعاون مع الهيئات القضائية في الدول الأخرى، لتبادل الخبرات والدراسات، وسعيا إلى النهوض بالقضاء الدستوري في القارة الأفريقية.

يشار إلى أن المكتب التنفيذي لمؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الأفريقية أنشئ بقرار من الاتحاد الأفريقي عام 2011، بعد اقتراح من الجزائر التي تحتضن مقره.

والمكتب يضم حاليا 45 هيئة دستورية، وثلاثة ملاحظين من هيئات دستورية من خارج أفريقيا، وهي روسيا وتركيا والبرازيل.

وسبق أن استحدث المكتب التنفيذي لمؤتمر هيئات الرقابية الدستورية الأفريقية، مطلع العام الجاري، لجنة استشارية دائمة، كجهاز من أجهزة المؤتمر، تكلف بإبداء آراء استشارية حول مسائل دستورية أو تشريعية، بناء على طلب الدول الأفريقية وهيئاتها للرقابة الدستورية.