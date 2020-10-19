تحذيرات من حالة الطقس في مكة

وتوقعت الهيئة في تقريرها نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح البكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، حسبما ذكرت صحيفة "عكاظ".
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وتابع التقرير: "حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف".
وكانت المملكة العربية السعودية قد حددت مجموعة من الشروط والضوابط لاستضافة الفنادق والوحدات السكنية لجميع المعتمرين الذين سيزورون مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ونشرت وزارة الحج والعمرة السعودية، بيانا نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية، طالبت فيه جميع الفنادق والوحدات السكنية المخصصة لإسكان المعتمرين، بضرورة التزام الجميع بكافة المعايير والاشتراطات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
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