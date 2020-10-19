وزير الصحة الجزائري: إعادة فتح المجال الجوي مرتبط بتداعيات "كورونا"

وأضاف بوزيد: "قرار إعادة فتح الحدود من عدمه سيعتمد على تطور وباء كورونا، داخل الوطن وخاصة خارجه".

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وبحسب صحيفة "النهار" الجزائرية، فإن الوزير عاد وأرجع الأمر لـ"السلطات العليا"، قائلا: "القرار يعود إلى السلطات العليا في البلاد".

وأفاد بوزيد أن مختلف دول العالم تعيش موجة ثانية شديدة لفيروس كورونا، تحول دون إعادة فتح المجال الجوي.

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وقال: "هل تتخيلوا إذا فتحنا مجالنا الجوي غدا، وشرعنا في استقبال الأجانب والسواح من البلدان التي تغرق في كورونا، كيف سيصبح الوضع؟".

وأشار الوزير إلى أنه سيتم مناقشة هذا القرار إذا تحسن الوضع داخل الجزائر وفي البلدان الأخرى".

وكان بو زيد قد أكد، أمس الأحد، أن إصابات كورونا في الجزائر في تصاعد بعدما كانت في منحاها التنازلي، قائلا: "كانت لدينا أرقام الإصابات في منحى تنازلي لكن الآن هي في تصاعد للأسف".

يذكر أن الجزائر كانت قد رفعت، الجمعة الماضية، الحظر على إقامة صلاة الجمعة في المساجد، والذي كانت قد فرضته سابقا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد – 19".